Творці музичного талант-шоу "Співають всі" натякнули шанувальникам на те, що в судді Анастасії Приходько з’явився фаворит

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська співачка Анастасія Приходько стала однією зі ста суддів на новому талант шоу "Співають всі", яке транслюється на телеканалі "Україна" з 21 серпня цього року. Зауважимо, що шанувальникам шоу не дуже подобається суддівство Приходько. Більшість глядачів вважає, що співачка занадто сувора до учасників. Деякі шанувальники "Співають всі" у коментарях під постами на офіційній сторінці шоу в Instagram просили вигнати Приходько з шоу.

Натомість співачка не стала мовчати на критику та написала, що, на її думку, вона все робить правильно, а прикидатися, що їй подобається кожен виступ, співачка не буде.

Однак нещодавно на офіційній сторінці "Співають всі" в Instagram творці шоу опублікували відео схвильованої співачки та натякнули на те, що у Приходько з’явився фаворит.

"У Анастасії Приходько @prykhodko_official з'явиться фаворит? Кого суддя шоу "Співають всі!" так підтримуватиме? Дізнаємось вже цієї суботи 😉", - написали на сторінці.

"Я офігіла 😂 мені здавалося, що їй нічого не подобається", "Цікаво, хто?)", - пишуть шанувальники шоу.

Зауважимо, що у коментарях також зав’язалася переписка між Приходько та ще одним суддею шоу Олегом Машуковським, який пожартував, що фаворит – це він. Натомість Настя написала, що якби виступав Машуковський то вона взагалі б вийшла з залу.

"@prykhodko_official мы бы пошли с тобой в гримерку…. Ты бы не устояла 🤤", - відповів Машуковський Анастасії.

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