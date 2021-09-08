Тріумфатор "Євробачення 2021", фронтвумен гурту Go_A Катя Павленко влаштувала в Мережі переполох

33-річна зірка під час одного з випусків шоу "Співають всі", суддею якого вона стала, сміливо висловилася про український шоу-бізнес. Відповідний фрагмент опублікували на сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Катерина Павленко вважає, що українському шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь. Згодні зі співачкою? Пишіть в коментарях 👇", - йдеться в підписі.

Солістка Go_A, стоячи на трибуні поруч з Наталією Могилевською (яка очолила команду зі ста суддів) заявила: "Хочу сказати одну річ, яку, сподіваюся, ви всі почуєте. У нас дуже не вистачає артистів, за якими піде наша молодь. Погодьтеся, наша молодь не піде, вибачте мене, шановні артисти, за стразами, за тим, що було десять років тому, вона піде за червоними шкарпетками, за справжнім".

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Все правильно говорить Катерина"

"І Могилевська в стразах поруч:🗿 🗿 🗿"

"Звичайно згодні. Вона сказала Все за фактами"

"Так Потапи-Насті, позитиви, мохнатики, матвієнки, бабкіни так засіли і окупували сцену, що туди ніхто новий не проб'ється😂 😂"

"А у нас в Україні хіба аудиторія тільки одна молодь?"

"Ні, не не вистачає. Ми не збираємося танцювати під українського Моргенштерна. Ця Катерина сама вилізла незрозуміло звідки, "еталон", розумієш, і хтось її ще слухати повинен. У нас і так нормальні артисти, обійдемося без фріків на сцені!"

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