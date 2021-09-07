Популярний артист Віталій Козловський розповів про зміни

Відомий співак намагається виглядати стильно, передає Politeka.net. Артист приміряє різні образи, що підкреслюють його накачане тіло.

У новому пості співак позував у білому костюмі і чорній жилетці на тіло без сорочки. Завершили образ ланцюг на шиї й лакові туфлі.

Артист розмістив кілька знімків, на яких він зображений на сцені й за лаштунками.

"Зміни тільки починаються... Гортай карусель і пиши яке фото більше подобається? 1,2,3 або 4 ??? 🥸", - написав Козловський.

За годину публікація зібрала майже 900 лайків і багато коментарів.

"Фантастичний ❤️", " Давай вже новий трек ❤️", " скрізь красивий, але найкраще на 3 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Урааааа повернувся мій Віталік не блондин)))❤️", " Всі!!! Око не відвести !!! Красень !!! 🔥 🔥 ❤ ❤ ❤ ", "Скрізь хороший😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, нещодавно Віталій Козловський здивував шанувальників, перетворившись на блондина. Примітно, що змінити образ артист зважився до особистої трагедії - пішов з життя його батько. Чоловікові було 74 роки.

Козловський вдячний батькам, що підтримували його вибір професії й завжди допомагали.

Раніше повідомлялося, Козловський після трагедії з батьком несподівано постав у новому образі

Також, Козловському, який поховав батька, дали гримерку з "щурячою норою" і облізлими стінами

Politeka розповідала, кума Дзідзьо Цибульська публічно відповіла Козловському на образу