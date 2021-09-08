Переможниця шоу "Супер Топ-модель по українськи" Таня Брик пожалілася шанувальникам на шалений графік роботи

Як пише Politeka.net, затребувана українська модель 22-річна Тетяна Брик з Миколаєва прославилася завдяки участі у проєкті "Супер модель по-українськи" та перемозі "Супер Топ-модель по українськи". Дівчина співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans. Окрім моделінгу Брик зайнялася дизайнерством та навіть створила власний бренд одягу.

Також дівчина часто публікує світлини із професійних фотосесій, а також розповідає про особисте життя у своєму Instagram. Цього разу модель розповіла шанувальникам про останній тиждень життя та пожалілася на шалений графік.

"Останній тиждень твориться якесь пекло ... біганина, робота, нерви, сльози ... хочеться просто замкнутися в кімнаті і щоб ніхто не чіпав ... а сьогодні ще й літак вночі ... але я просто повинна показати вам беки з вчорашньої зйомки) Кста, як думаєте куди я лечу? Першим 3 хто вгадав привезу подарунки)", - написала Брик.

У коментарях шанувальники почали вгадувати, куди зібралася модель.

" Італія?Фото🔥🔥🔥🔥", " Мексика 😍", " Стамбул❤️", " Египет😂🤟", "Мілан", "Мадрид", "Греція", "Польща", - написали фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" оригінально проводила літо, блиснувши засмаглими формами: "Яка вау".

Нагадаємо, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в спортивному міні блиснула фігуркою в тренажерному залі: фото.

A ще Politeka повідомлялa, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в яскравому купальнику влаштувала пустощі в басейні: "Головне...".