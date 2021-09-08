Переможниця шоу "Супер Топ-модель по українськи" Таня Брик пожалілася шанувальникам на шалений графік роботи

Як пише Politeka.net, затребувана українська модель 22-річна Тетяна Брик з Миколаєва прославилася завдяки участі у проєкті "Супер модель по-українськи" та перемозі "Супер Топ-модель по українськи". Дівчина співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans. Окрім моделінгу Брик зайнялася дизайнерством та навіть створила власний бренд одягу.

Таня Брик, Тетяна брик

Також дівчина часто публікує світлини із професійних фотосесій, а також розповідає про особисте життя у своєму Instagram. Цього разу модель розповіла шанувальникам про останній тиждень життя та пожалілася на шалений графік.

"Останній тиждень твориться якесь пекло ... біганина, робота, нерви, сльози ... хочеться просто замкнутися в кімнаті і щоб ніхто не чіпав ... а сьогодні ще й літак вночі ... але я просто повинна показати вам беки з вчорашньої зйомки) Кста, як думаєте куди я лечу? Першим 3 хто вгадав привезу подарунки)", - написала Брик.

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У коментарях шанувальники почали вгадувати, куди зібралася модель.

" Італія?Фото🔥🔥🔥🔥", " Мексика 😍", " Стамбул❤️", " Египет😂🤟", "Мілан", "Мадрид", "Греція", "Польща", - написали фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" оригінально проводила літо, блиснувши засмаглими формами: "Яка вау".

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