Популярна українська співачка Надя Дорофеєва поділилася новою світлиною у стильній спідниці та топі

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Надя Дорофеєва прославилася завдяки участі в гурті "Время и стекло", де вона співала разом із Позитивом (справжнє ім’я Олексій Завгородній). Пізніше Дорофеєва розпочала сольну кар’єру та вже випустила декілька хітів.

Співачка часто ділиться особистими світлинами та відео у своєму Instagram. Цього разу Дорофеєва розповіла, що брала участь у зйомках відомої компанії Maybelline NY.

"Ойййй народ, як я кайфую на таких творчих, класних зйомках 🖤 Відзняли сьогодні багато випусків @mu_inthecitystyle_ua @maybelline Слідкуйте і чекайте на YouTube каналі Maybelline NY Ukraine 🔥 Як вам образ?", - запитала Дорофеєва.

Для зйомок співачка обрала стильну коротку спідницю та чорний топ з вирізом. Образ Дорофеєва доповнила білою рубашкою оверсайз та нюдовим макіяжем, на голові був елегантний пучок.

"Образ дуже офігенний!!Чекаємо шалено випуск😍🔥", "Надя тобі так іде цей образ і така зачіска і взагалі ваууу😅😍🔥", "Ну як можна бути такою гарною? 🤯", "Ви прекрасні, спідниця космос❤️", " Шикарна😍", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Дорофєєва несподівано знайшла "заміну" Дантесу після 10 років відносин: "Давай я просто буду...".

Нагадаємо, що Потап з Каменських і Дорофєєвою вразив несподіваним перевтіленням: "ABBA повертається!".

A ще Politeka повідомлялa, що Дорофєєва в мікро-топі влаштувала танці перед дзеркалом: "Спеціально одягаюся на тренування так".