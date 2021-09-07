Популярна телеведуча Лілія Ребрик постала перед українцями в новому образі і нарвалася на критику

Лілія Ребрик є зіркою телеканалу "Україна". Дівчина з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною". Також вона є актрисою театру і кіно. Про це передає Politeka.net.

На цей раз актриса поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз почався театральний сезон і Лілія Ребрик у всю готується до майбутніх вистав. Також, вона поділилася планами на майбутній тиждень.

"Понеділок починається ... з вівторка))) вриваємося в новий робочий тиждень повними сил і енергії! У мене він буде драйвовим, шаленим і ... "на нервах"! Вже в п'ятницю-прем'єра вистави в @molodyytheatre "Ін'єкція безсмертя", яку ми створюємо останні місяці. Звичайно, це" на нервах " зовсім не те, що псує життя! Просто кілька днів до подання завжди напружені і емоційні. Тому мої плани на цей тиждень: ефіри "ранку з Україною", щоденні репетиції, мало сну, літри кави, купа текстів і очікування п'ятниці - дня прем'єри! Приходьте! 10,11 вересня-Молодий театр, на Прорізній 17 о 19.00. вистава "Ін'єкція безсмертя" за п'єсою Карела Чапека» засіб Макропулоса " 🎭що ви собі запланували на цьому тижні? У вересневий ритм зі школами-уроками-роботою вже влилися?", запитала у шанувальників Лілія Ребрик.

Фанати телеведучої залишили їй безліч коментарів під фото: "Здорово, дуже хочеться подивитися", "Вже купила квитки, чекаю з нетерпінням", "Жахливе фото!!! Ліля, на Вас це не схоже...".

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