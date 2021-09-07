Відома модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко засвітила в автомобілі свого улюбленця

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Зараз дівчина живе в Італії. Однак дівчина вчиться в Нью-Йорку, і вже у вересні вона відправиться туди. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу Соня опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дівчина відправиться на навчання в Нью-Йорк тільки в кінці вересня і поки вчиться Дистанційно. Цей час вона проводить разом з родиною в Україні. На кадрах вона показує себе і підморгує глядачам в камеру.

Після цього вона переводить камеру на свого улюбленця-собаку на ім'я Джиммі.

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