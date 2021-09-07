Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав кадр з нового фільму з його участю

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським шоуменом. Він прославився як телеведучий і продюсер. Юрій грав у безлічі фільмів, в тому числі і в кінокартинах, які сам продюсував. Також, варто відзначити, що актор одружився на популярній телеведучій Каті Осадчій, з якою у них недавно народився другий син. Шоумен активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз проходять зйомки фільму "Скажене весілля 3", в якому бере участь Юрій Горбунов. Прем'єра фільму відбудеться в 2021-му році, а поки актор радує глядачів кадрами з монтажу. На знімку персонаж Юрія - Назар стоїть за гратами в жіночій сукні і тримає капелюх.

"Дійсно скажені сусіди", підписав фото телеведучий.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, Горбунов змусив українців сумувати, показавши закулісся нових "Танців з зірками": "Як же не вистачає поруч Тіни"

Також, "Три Горбунова": сімейство Осадчої на прогулянці зворушило новими сімейними фото

Politeka розповідала, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками": чи буде Дмитро Дікусар



