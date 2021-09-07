Співачка і актриса Дженніфер Лопес у ніжно-блакитній сукні показала розкішний вигляд

52-річна виконавиця показує тільки найвдаліші і сміливі образи, які підкреслюють її струнку фігуру. Лопес одержима бездоганним зовнішнім виглядом, і щоб показувати себе на публіці в гідних образах, вона тренується багато годин на тиждень.

Завдяки також правильному харчуванню, обмеженням в напоях і відсутності шкідливих звичок Лопес може показати, дещо доглянута у неї шкіра. На недавній зйомці в дизайнерській сукні, співачка похвалилася і засмаглими ногами з вигідного ракурсу.

Піднявши наряд до самих стегон, зірка виблискувала без збентеження, адже виглядати на 20 років молодше – це для неї вже успіх. Для реклами в новому фотосеті Лопес також приміряла акуратні босоніжки і не стала робити химерних зачісок

Як можна помітити з кадру, представленого на фан-акаунті, артистка звикла вибрати вельми екстравагантні вбрання. Причому і наступний кадр вийшов не менш яскравим. Плаття не тільки не приховувало фігуру Лопес, воно ще й вигідно підкреслило її пишні форми.

"Богиня👑 🛐; приголомшливо😍; улюблений погляд, коли-небудь виглядати б так, як вона; неймовірна; це заборонений плід; Ти моя чудова людина; Аффлеку дуже пощастило, з ним красива жінка, і це буде для його життя Вау, це здорово", - пишуть користувачі

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