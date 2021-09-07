Український співак Сергій Лазановський, який вирвав перемогу в "Голосі країни", вразив своєю фігурою

Як пише Politeka.net, 26-річний виконавець після перемоги в шоу активно займається своєю кар'єрою, всіляко привертаючи увагу до своєї персони. Лазановський активно веде свої соціальні мережі, створюючи приводи для того, щоб про нього говорили.

На свіжому фото виконавець сфотографував себе в дзеркалі, позуючи в одних плавках. Він показав, як змінилася його фігура після активних занять спортом. Фото вийшло вельми пікантним, але шанувальниці не змогли залишити під ним компліменти, оскільки в сторіс немає такої можливості.

"1,5 місяці. Турнік, бруси, віджимання", - підписав фото Лазановський.

Додамо, що хлопець і раніше без краплі сорому зривав з себе сорочку, але такої ідеальної форми на старих відео не спостерігалося.

Як відомо, Сергій Лазановський став тріумфатором 11 сезону популярного вокального шоу. Хлопець був у команді дебютантки-судді Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, що Лазановського застукали в компанії популярної співачки:"класно, рада за тебе".

Раніше Politeka писала, що Лазановський поділився одкровенням:"досі під враженням".

A ще Politeka повідомляла, що Лазановський не встояв перед Go-A , здерши з себе сорочку.