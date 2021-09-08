Скандальна суддя шоу "Співають всі" і популярна артистка Анастасія Приходько показала свого чоловіка

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою артисткою. Як відомо, нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на шоу "Співають всі". Співачка виховує трьох дітей, 10-річну дочку Нану і 5 - річного сина Гордія, також нещодавно у неї народився ще один син- Лука. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Анастасія поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. Артистка показала знімки зі свого весілля. Як відомо, співачка повінчалася з чоловіком 2 роки тому і рідко показує свого чоловіка. Анастасія розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя", що її обранець не хоче публічності, тому так. Вона одружена з приватним підприємцем Олександром у якого невеликий бізнес.

"Любов моя, сьогодні друга річниця нашого вінчання❤️ кожну хвилину свого життя, я усвідомлюю наскільки вірним був цей крок! Адже ми так довго до цього йшли... 27 років! Ми перетиналися по життю часто, почалося все зі школи!...Я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!

Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо скільки потрібно було б чекати тебе - я б чекала! Щастя цього варте! Я-твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, Я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!",- зізналася в почуттях співачка.

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