Переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав інтригуючі кадри з весілля

Гуморист Олександр Еллерт є автором жартів для "Квартал 95", тому нерідко виступає в ролі телеведучого на різних заходах і також веде весілля. Цього разу артист показав, як виступатиме на весіллі близьких друзів і розповів, чому це його хвилює.

"Ох, сьогодні дуже складний день. Чому? Тому що весілля, весілля у друзів. І ще вести весілля у друзів непросто, коли знаєш з 40 чоловік гостей людина так 37, напевно якесь хвилювання всередині прокидається більше, ніж з незнайомими людьми.

Ще плюс роботи у друзів на весіллі в тому, що сценарій маленький, та й сьогодні дуже круті гості тут» - розповідає Еллерт на камеру.

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