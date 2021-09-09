Відома співачка і скандальна суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько зважилася змінити образ

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009-му році. Артистка заявила, що йде зі сцени і займеться вихованням дітей. Як відомо, нещодавно у співачки народилася третя дитина- Лука. Анастасія активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками новим контентом

На цей раз співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька фото. У себе в сторіз Анастасія запропонувала шанувальникам вибрати їй нову зачіску. Вона кардинально змінювала образи, від світлого волосся до натуральних - темних.

Артистка показала, як виглядала раніше з короткою білявою стрижкою.

Дівчина неодноразово експериментувала з образами, і робила сміливі стрижки.

Також вона показала ніжний образ з кучерявим волоссям.

Показавши один з експериментів, Анастасія звинуватила артистку Ольгу Полякову в тому, що вона вкрала у неї образ.

"Ось у кого вкрала Полякова зачіску", жартівливо прокоментувала фото співачка.

Нагадаємо, що співачка Ольга Полякова радикально змінила образ для виступу з піснею "Доросла дівчинка". Артистка постала перед публікою в леопардовому вбранні з зачесаним вгору волоссям.

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