Відома артистка Аліна Гросу пішла на кардинальні зміни в зовнішності

Як передає Politeka.net, Аліна Гросу є відомою українською виконавицею. Вона почала свою кар'єру співачки ще в ранньому віці, коли на неї звернула увагу її хрещена Ірина Білик. Зараз артистка веде сольну кар'єру і знімається в серіалах. Дівчина також активно веде соціальні мережі, де спілкується зі своїми шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram Аліна Гросу опублікувала нове відео. Вона вирішила поспілкуватися з шанувальниками і відповісти на їхні запитання у себе в сторіз. У співачки запитали, як вона зробила таке кучеряве волосся і дівчина зізналася, що наростила волосся.

"Я продовжую відповідати на ваші запитання. Це афронаращіваніе, яке робиться на косички, щоб своє волосся не травмувати якийсь час. Дуже крута штука, не потрібно запарюватися щоранку і для концертів прям саме те", - розповіла Аліна Гросу.

Раніше вона показала, як прийшла на прямий ефір на "Русское радио" вже в новому образі: "22 роки "Бджілка" Аліна Гросу мчить поколіннями".

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