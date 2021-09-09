Відома телеведуча Катя Осадча показала, як виглядає всього через три тижні після пологів

Катерина Осадча не приховує своє особисте життя і часто показує, як проводить час з сім'єю і дітьми. При цьому зірка багато працює і постійно їздить на зйомки передачі, яку веде вже багато років.

Навіть через три дні після пологів зірка приїхала на зйомки і взяла інтерв'ю у кількох зірок, не бажаючи пропускати роботу. Через три тижні після пологів Осадча також вирішила показати, як приділяє час собі і ніжиться в особистому басейні вдома, поки дітей поруч немає.

"Поки молодший спить. Хочеться продовжити собі літо " - прокоментувала артистка фото.

На знімках задоволена Осадча позувала в басейні і показувала, як добре їй відпочиває у вільні хвилини. У яскраво-блакитному купальнику і без макіяжу Осадча виглядала досить природною і задоволеною.

Раніше також телеведуча поділилася кадрами з бекстейджа недавньої зйомки в Instagram. Як відомо, зйомку проводила Соня Плакидюк для журналу "Viva". У мережі на Катю Осадчу "накинулися" через фото, де вагітна телеведуча прикрилася лише простирадлом.

"Ви дуже красива, але якщо чесно думала, що ви не будете оголяться, як інші. Або за це так багато платять, що не можна встояти", "і до чого це....це особисте, навіщо виставляти на показ))", " не очікувала від Каті такого відкритого знімка...Дуже шкода..".

Раніше повідомлялося, Осадча розповіла, скільки зайвих кілограм набрала під час вагітності: "ті рази вони пішли дуже швидко..."

Також, Катя Осадча роздяглася на останньому місяці вагітності, фото вже в мережі: "неприємно вражена..."

Politeka розповідала, Осадча оприлюднила цікаві фото з Кошовим і не тільки: "останнє Селфі перед пологами"