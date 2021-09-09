Відомий артист Дан Балан зізнався, що комплексував через свою зовнішність

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський артист Дан Балан, якому довгий час приписували романтичні стосунки з українською дівою Тіною Кароль, зізнався, що комплексував через свою зовнішність. Однак, це було в молодості, коли артист виступав у складі групи O-Zone. Цікавий факт і фото юного Балана опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій артисту.

Так, на фотографії початківець артист зображений в компанії друзів, видно, що він надмірно худо і дуже високий. За словами Дана, він комплексував саме через свою худорлявість і навіть на початку кар'єри намагався набрати вагу.

У підписі до фото розповіли: "Дан зізнався, що дуже комплексував через свою худорлявість. Коли він виступав у складі групи O-Zone, всіляко намагався набрати вагу, проте йому це не вдавалося". Користувачі тут же почали коментувати фото з молодим Баланом: "Супер публікація! Удачі і всіх благ!", "Супер", "Так, на фото, де він в юності він такий довгий і худющий. Спасибі вам за факт 1, так тримати", "Це фото давно або зараз?", "Зате він ніколи не буде боротися із зайвою вагою".

Нагадаємо, Дана Балана підловили на базі відпочинку нардепа, відео: "Скоро в підземних переходах співати буде".

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