Популярна українська артистка Тіна Кароль розповіла, як зважилася на знайомство з пітоном

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль - популярна українська співачка. Нещодавно артистка виступила на фестивалі Atlas Weekend". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті.

Цього разу в програмі "Життя відомих людей" на каналі "1+1" Тіна Кароль розповіла про свій виступ на фестивалі і про те, як зважилася познайомитися з пітоном.

Співачка влаштувала приголомшливе кібер-шоу на сцені. Тіна Кароль з'являлася на сцені і верхи на мотоциклі, і з величезним пітоном.

"Мені було цікаво зробити нове шоу, показати, що ми в змозі існувати на інших ринках тому що цей концерт будуть дивитися і за кордоном", - розповіла артистка.

В одному з номерів Тіна Кароль показала свого нового друга-пітона. Перед тим, як виступати з ним, співачка зважилася на відверту фотосесію зі змієм.

"Ми з ним познайомилися в грудні. Я була ініціатором такої фотосесії. Коли його принесли, то я просто верещала як ненормальна. І нічого не вийшло, жодного кадру. Потім ми поїхали з сином в Намібію, я опинилася в тваринному світі. Там мені згадався Цей пітон. Я приїхала до Києва і оголосила в січні знову фотосесію з пітоном.",- повідомила співачка.

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