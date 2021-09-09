Хореограф і шоумен Амадор Лопес став учасником популярного проєкту "МастерШеф"

Як передає Politeka.net, новий 11-ий сезон шоу "МастерШеф" вже стартував. У мережі активно обговорюють учасників сезону і нові конкурси.

Цього разу на сторінці шоу "МастерШеф" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах учасник нового 11-го сезону програми - Амадор Лопес. Він пройшов в 20-ку кращих кухарів країни.

"Настати час поближ познайомитися з учасниками новий сезон! Амадор Лопес. Співак, хореограф, шоумен. 11 років тому заснувавши шоу-балет «Rumbero's», пізніше - однойменний група, соліст який він досі бувши. Учасник і переможець численний танцювальний шоу на різний телевізійних каналах. Триразовий рекордсмен Книга рекордів України. Чемпіон міра з фехтування. Подобатися учасник?",- розповіли на сторінці "МастерШеф".

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Прикольний", "Самий запальний", "Із задоволенням буду стежити за ним!", "А мені подобається, що така людина на проекті МШ. Учасники слабкі, а Амадор живчик, сподіваюся що з його участю буде цікавіше дивитися проект. Удачі!", "Значить, будемо дивитися і отримувати задоволення".

Politeka розповідала, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала тіло в маленькому купальнику і розчарувала: "Немає такої страви жульєн!"

Також, "Майстер Шеф" -11, розсекречені імена всіх учасників нового сезону: "Амадор тут що забув?"

Раніше повідомляли, Хіменес-Браво розкрив правду про учасників нового сезону "МастерШеф": "Вона поводиться як у школі..."



