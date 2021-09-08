Максим Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса на шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост

Як пише Politeka.net, на телеканалі "1+1" відбулася прем’єра нового сезону танцювального шоу "Танці з зірками". Так, традиційні судді Кухар та Яма, а також Макс Чмерковський, який українцям більше відомий як перший "Холостяк", діляться враженями від ефіру в соціальних мережах.

У своєму Instagram новий суддя шоу поділився враженнями після першого ефіру "Танців" та віддав данину пам’яті Григорія Чапкіса.

"Відчуваю особливу гордість, що сьогодні сиджу в кріслі легендарної зірки. Григорій Чапкіс - приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, a це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок. Світла пам'ять Вам 🙏", - написав Чмерковський.

Окрім цього хореограф подякував організаторам шоу за те, що вони запросили його стати членом журі.

"Я гордий бути тут! Я гордий працювати з такими людьми! Я гордий бути членом журі в цьому шоу!", - написав суддя.

Зауважимо, що окрім нового члена журі Чмерковського, на "Танцях з зірками" відбулася ще одна заміна. Так, замість співачки Тіни Кароль ведучою голдруму стала Іванна Онуфрійчук. До того ж відомо, що ведучий балкону змінюватиметься щоефіру. Перший випуск "Танців" провів Макс Барських.

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