Музикант Святослав Вакарчук порадував шанувальників несподіваною колаборацією

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист здивував фоловерів анонсом незвичайної колаборації, прем'єра якої ось-ось відбудеться.

Виявилося, що група "Океан Ельзи" записала спільний трек "Місто весни" з ще одне відомою групою"Один в каное". У своєму мікроблозі Вакарчук опублікував незвичайний постер прем'єри з подробицями про новий хіт.

У підписі до публікації Святослав написав: "ПРЕМ'ЄРА! Океан Ельзи & один в каное - Місто весни. 8.09 о 20: 00 на каналі OE YouTube (посилання в профілі). 9.09 на всіх цифрових платформах і Всеукраїнська радіопрем'єра".

Треба сказати, що шанувальники в захваті від прийдешньої прем'єри, багато хто чекав від Вакарчука і "Океану Ельзи" чогось подібного. У коментарях почав бурхливо обговорювати майбутній хіт: "Чекала все життя таку колаборацію", "Ось це крута колаборація", "Чекаю з нетерпінням", "Супер, чекаю", "Вау. Уявляю і вже тріпоче десь всередині. Ось це комбінація", "Чудові новини", "Вау, це дійсно круто. Іра і Слава - таке поєднання дійсно варте уваги".

Нагадаємо, Вакарчук після народження сина зібрав всю групу "Океан Ельзи" разом, привід важливий: "Знову...".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук показав несподіване фото із зустрічі випускників: "Було дуже круто".

Також Politeka писала, що Вакарчук довів до мурашок новим зверненням і кадрами: "Не скоро ми почуємо їх...".