Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася відвертими світлинами із масажного салону
Як пише Politeka.net, популярна телеведуча, яка знайома українцям завдяки розважальному шоу "Хто зверху" та тревел-проєкту "Орел і Решка", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram, де за Лесею слідкує майже чотири мільйони людей.
Цього разу Нікітюк опублікувала дуже відверті фото із масажного салону в себе в stories. На першій світлині телеведуча лежала на масажній кушетці, поки їй робили спеціальний масаж, який ефективно позбавляє від зайвих кілограмів і жирових відкладень, удосконалює контури тіла.
"Ендосфера – моя любов. Максимум релаксу та результату. А ще коли процедуру робить професіонал, вдвічі приємніше!".
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Ольга Сумська показала рідну сестру, з якою не спілкується, і улюбленого батька: могло б виповнитися 87
Потепління увірветься в Україну, дощі остаточно відступлять: якою буде погода в найближчі дні
Обірвалося життя знаменитої радянської співачки: "Вірус не вибирає, кого вразити"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."
Також Леся опублікувала фото, де позує у напівпрозорій білизні прикрившись руками.
"Хвилинка самолюбовання", - пише Нікітюк.
Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк розкусила хитрий задум Кім Кардашьян, від якої отримала повідомлення: "Скоро в Києві...".
Нагадаємо, що Нікітюк пішла в рознос в латексі після компліменту від Кім Кардашьян: "Іванівна як завжди".
A ще Politeka повідомлялa, що Нікітюк влаштувала насичене тренування в "невидимому" костюмі перед тренером: фото.