Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася відвертими світлинами із масажного салону

Як пише Politeka.net, популярна телеведуча, яка знайома українцям завдяки розважальному шоу "Хто зверху" та тревел-проєкту "Орел і Решка", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram, де за Лесею слідкує майже чотири мільйони людей.

Цього разу Нікітюк опублікувала дуже відверті фото із масажного салону в себе в stories. На першій світлині телеведуча лежала на масажній кушетці, поки їй робили спеціальний масаж, який ефективно позбавляє від зайвих кілограмів і жирових відкладень, удосконалює контури тіла.

"Ендосфера – моя любов. Максимум релаксу та результату. А ще коли процедуру робить професіонал, вдвічі приємніше!".

Також Леся опублікувала фото, де позує у напівпрозорій білизні прикрившись руками.

"Хвилинка самолюбовання", - пише Нікітюк.

Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк розкусила хитрий задум Кім Кардашьян, від якої отримала повідомлення: "Скоро в Києві...".

Нагадаємо, що Нікітюк пішла в рознос в латексі після компліменту від Кім Кардашьян: "Іванівна як завжди".

A ще Politeka повідомлялa, що Нікітюк влаштувала насичене тренування в "невидимому" костюмі перед тренером: фото.