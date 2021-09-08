Юрій Горбунов розповів про свою мрію
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим шоуменом і продюсером. Також він зіграв у багатьох фільмах, в тому числі і в картинах, які спродюсував. Зараз йде робота над серіалом "Скажені сусіди". Він є продовженням успішного фільму "Скажене весілля". Нещодавно Юрій розкрив ім'я свого молодшого сина-хлопчика назвали Данило.
Цього разу на сторінці відомого медіа-продакшна, який займається зйомками нового серіалу "Скажені сусіди" з'явилися нові кадри. На них видно, як проходили зйомки.
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Знімальна команда повідомила про те, що зйомки вже завершені і серіал відправляється на монтаж.
Також продюсер серіалу Юрій Горбунов заговорив про те, що хоче отримати Оскар за цю кінокартину. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".
"Чому вона "вистрілила", і знайшла відгук у серцях українців? Тому що це кіно про нас, про українців. Кожен впізнав себе, свого батька, свого сусіда. І тоді я зрозумів, що для нас набагато ближче завжди буде те, що відбувається навколо нас. Ті люди, зірки Голлівуду-десь там далеко. Але, звичайно, я як актор, продюсер - я мрію отримати "Оскар". Якби Вінфрі взяла у мене інтерв'ю-це було б класно, крута історія, про яку можна мріяти. І тут серед колег є американський режисер Тім Сторі, друг Опри Вінфрі, може, він їй це передасть", - розповів Юрій Горбунов.
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