Юрій Горбунов розповів про свою мрію

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим шоуменом і продюсером. Також він зіграв у багатьох фільмах, в тому числі і в картинах, які спродюсував. Зараз йде робота над серіалом "Скажені сусіди". Він є продовженням успішного фільму "Скажене весілля". Нещодавно Юрій розкрив ім'я свого молодшого сина-хлопчика назвали Данило.

Цього разу на сторінці відомого медіа-продакшна, який займається зйомками нового серіалу "Скажені сусіди" з'явилися нові кадри. На них видно, як проходили зйомки.

Знімальна команда повідомила про те, що зйомки вже завершені і серіал відправляється на монтаж.

Також продюсер серіалу Юрій Горбунов заговорив про те, що хоче отримати Оскар за цю кінокартину. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

"Чому вона "вистрілила", і знайшла відгук у серцях українців? Тому що це кіно про нас, про українців. Кожен впізнав себе, свого батька, свого сусіда. І тоді я зрозумів, що для нас набагато ближче завжди буде те, що відбувається навколо нас. Ті люди, зірки Голлівуду-десь там далеко. Але, звичайно, я як актор, продюсер - я мрію отримати "Оскар". Якби Вінфрі взяла у мене інтерв'ю-це було б класно, крута історія, про яку можна мріяти. І тут серед колег є американський режисер Тім Сторі, друг Опри Вінфрі, може, він їй це передасть", - розповів Юрій Горбунов.

Раніше повідомлялося, Горбунов зізнався, що вдалося передати синові від себе і Осадчої: "Іван взяв...."

Також, "Три Горбунова": сімейство Осадчої на прогулянці зворушило новими сімейними фото

Politeka розповідала, Горбунов змусив українців сумувати, показавши закулісся нових "Танців з зірками": "Як же не вистачає поруч Тіни"



