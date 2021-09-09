Відома модель і блогер Соня Євдокименко показала свою підтягнуту фігуру в центрі Києва

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина також є моделлю і починаючою виконавицею. Вона навчається на дизайнера в Нью-Йорку, проте до кінця вересня живе разом зі своєю сім'єю в Україні. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу модель опублікувала нові фотографії на своїй сторінці. Як відомо, у себе в Instagram модель часто показує, як займається спортом. На кадрі Соня в мікро-топі рожевого відтінку показує свій підтягнутий прес. Вона гуляє зі своїм собакою на ім'я Джиммі по центру Києва.

Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "Чарівна", "Прекрасна", "Божественна".

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