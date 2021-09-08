Гумористична актриса Катя Нікітіна поділилася чарівним фото в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото в стильному образі.

На новій фотографії Катя відображена в цікавій світлій локації і цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильних бежевих брюках і вузькому чорному топі на бретельках. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку красуні. Доповнює образ кокетлива світла капелюшок, під якою недбало укладені волосся, а на обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до фото Нікітіна написала: "«У нас все просто: какие трудности себе создадим, те героически преодолевать и будем». ©️Фаина_Раневская «Меньше пафоса, господа»". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами.

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