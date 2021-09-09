Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес любить експериментувати під час своїх зйомок

Оскільки за багато років роботи Лопес змінила не один десяток образів, зараз вона показує себе виключно в найяскравіших нарядах і костюмах. Таким чином Лопес доводить, наскільки молодо вона здатна виглядати в прозорих костюмах або маленьких сукнях з одних блискіток.

Не менш барвистими є і перуки Лопес. Дженніфер на більшості заходів з'являється з довгими розпущеними локонами, тоді як свої ховає під накладними пасмами. Її власне волосся вже не такі блискучі і вони коротко підстрижені.

Тому зараз у зірки ціла кімната з перуками і косметикою. А щоб виглядати гідно, сама співачка не приховує, що їй подобається бути різною, тому для своїх перук вона навіть зробила цілу кімнату. На одному з кадрів, представлених на фан-акаунті, добре видно, що Лопес любить пишні зачіски, коли ходить без накладних пасом.

До слова, практично кожен пост зірки бурхливо обговорюється в мережі, адже співачка не забуває демонструвати свій догляд за шкірою. Саме тому багато користувачів Instagram думають, що всі засоби, якими користується Лопес на публіці, - просто реклама.

А сяючий вигляд Дженніфер насправді повинен вважатися заслугою косметологів. Проте, подібне артистка заперечує і має намір звертає увагу фотографів на себе.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в білій сукні з декольте показала, чим вона краще молоденьких красунь

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-шортах занурила свої соковиті "персики" в морську піну

Також Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в обтягуючих лосинах показала ефектний шпагат і не тільки