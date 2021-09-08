Відома співачка Тіна Кароль у чорному костюмі показала вельми стриманий образ

Артистка продовжує займатися новими проектами, поки в мережі обговорюють її відсутність на шоу» Голос «і»танці з зірками". При цьому Тіна також анонсувала свій тур, під час якого має намір відвідати безліч міст.

Після проведеного анонсу з інформацією про майбутні виступи Тіна випустила невеликий ролик з переодяганнями. Причому фатальний образ в класичному чорному костюмі з такою ж чорною сорочкою відразу підкорив мережу.

Справа в тому, що як правило, Тіна вибирає класичні сукні, оригінальні дизайнерські наряди і костюми зі спідницями. А ось стриманий образ в чорному костюмі і чорними човниками-це щось нове для фанатів.

"Ми сподіваємося, що Ви вже подивилися Новий Тік Тік Тіни😍 там просто 🔥;Наша красуня ❤️😢; така неймовірна; ось це правильний образ» - написали фанати під постом.

Нагадаємо, що Тіна відмовилася від суддівства на "Голосі країни" було відомо давно, а ось відхід з "Танців з зірками" став повною несподіванкою. Шанувальники 36-річної співачки згадують про минулі сезони, коли Кароль була спів-ведучою цього шоу разом з Юрієм Горбуновим і з гіркотою відзначають, що проект "вже не той".

У мережі опублікували архівне відео з урочистим виходом ведучих на паркет. Користувачі бурхливо коментують, помічаючи, що без співачки ефір вже не інтресно дивитися.

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