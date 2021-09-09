Відома актриса Ольга Куриленко показала себе без макіяжу

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою. Уродженка Бердянська давно переїхала до Франції щоб підкорити модельний бізнес. За підсумком її помітили на кастингах і вона почала зніматися в кіно. Прославилася вона завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ольга поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах актриса показує себе абсолютно без макіяжу, на ній зелений топ, який підкреслює колір її очей. Дівчина часто зачаровує своєю натуральною красою.

"Люблю мій новий колір волосся", підписала фото Ольга Куриленко.

Шанувальники засипали Ольгу приємними словами і залишили їй безліч коментарів: "Шикарна", "Чарівна", "Красива леді", "Як я тебе обожнюю", "Натуральна краса", "Чарівна", "Дуже красива, Олечка", "Як така краса може бути незаміжня?!".

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