Відомий артист Потап переодягнувся в героїню відомого фільму і застрибнув на катер до Євгена Кошового

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". Музикант активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Потап раніше був тимчасовим ведучим шоу "Ліга Сміху". На кадрі він з Євгеном Кошовим в образі персонажів з фільму "У джазі тільки дівчата".

"Почалося", - підписав фото Потап.

Шанувальники засипали Потапа компліментами в новому образі: "Льоша, ти неймовірна красуня", "Сьогодні зовсім не було настрій з самого ранок ... Слава Бог побачивши це", "У джазі тільки лисі", "Як же круто бачити вас знову в цьому прекрасному проекті, тому що Ви самий класний і цікавий ведучий!".

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