Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", почала активно зніматися перед виходом нового сезону

Злата Огневич стала героїнею другого сезону романтичного шоу "Голостячка". І хоча зйомки проекту вже завершилися, розповісти про нього вона не може, так як в ефір перший випуск вийде через тиждень.

Фінал шанувальники Злати і самого шоу дізнаються аж через три місяці, до цих пір зірка повинна зберігати мовчання про своє особисте життя. Вона дуже довго чекала цей проект і тепер нарешті готова до чогось нового.

Після того, як фінал був таємно відзнятий, у Злати знову з'явився час, тому вона почала показувати і дрібні радості зі своїх буднів, і кадри з гримерки. Цього разу Огневич порадувала кумедними кадрами після смачного сніданку-артистка вирішила приміряти на себе жартівливий образ Кардашьян, звернувшись до стиліста:

"Зроби мені губи, як у Кім Кардашьян. Ну хіба можна бути такою красивою?» - написала Злата.

Раніше співачка розповіла, що їй не щастило в особистому житті. За словами зірки, чоловіки спочатку миряться з її роботою, але потім їм не подобається, що вона пропадає на зйомках і гастролях.

На проекті Злата хоче знайти кохання. У своєму коментарі у передачі " ЖВЛ " Огневич розповіла, що за останні 12 років - цей рік найкращий для неї в розумінні себе як жінки.

"Нарешті я в процесі вибору свого чоловіка. Я дуже щаслива зараз, правда. Любов мене надихає", - поділилася Злата Огневич.

Нагадавши, "Холостячка" Огневич похвалилася новою зачіскою перед мамою, отримавши несподівану реакцію:"зазвичай не заходить".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич збентежила несподіваною зміною зачіски:"пішло цілих дев'ять годин".

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