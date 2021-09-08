Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова, влаштувала з чоловіком цікаву поїздку, розповівши про своє батьківство

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік стали батьками в червні цього року, передає Politeka.net. Для дівчини син Міша перша дитина, а для артиста - четверта.

Зараз співак з молодою дружиною займається вихованням малюка, а також обидва знаходять час і на розваги. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому пості блогерка розповіла, що зараз вони адаптувалися, і в сім'ї чітко позначені обов'язки кожного. Зокрема, Віктор Павлік купає дитину, купує продукти додому і грає з Мішею, коли матері потрібно відпочити.

За словами Катерини, вона відчуває велику підтримку від чоловіка, і цінує її.

"Хоч за фактом у чоловіка: Міша - 4 дитина, але переживає він все вперше. Наш Мішенька кожен день радує нас чимось новеньким, а ми у відповідь дбаємо і дуже любимо його❤️", - розповіла Реп'яхова.

Також щасливі батьки показали, як розважилися без сина. Виявилося, обидва вирішили покататися по місту на мотоциклі. Віктор і Катерина наділи шоломи, подбавши про свою безпеку.

"Згадали молодість 🤪

Чоловік покатав на своєму байку❤️", - написала Реп'яхова.

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