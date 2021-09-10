Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, похвалилася розвагами в українській столиці

Так, 20-річна красуня, яка, як відомо, навчається і живе в Нью-Йорку, приїхала до Києва в гості до батьків. Дівчина з мамою (невісткою Ротару Світланою) вирішили влаштувати собі яскраву прогулянку і гарненько насолодитися бабиним літом. Для цього жінки, вочевидь, орендували кабріолет.

Відповідні кадри Євдокименко опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Соня постала на передньому пасажирському сидінні авто з відкидним верхом, будучи в білому топі й сорочці нарозхрист сірого кольору, на плечі красуня накинула світлу кофту.

Мама дівчини, дружина єдиного сина Софії Михайлівни Руслана, сиділа за кермом, в кремовому плащі. Також разом із блондинками на кабріолеті прокотився їх улюбленець, собачка породи бішон фрізе.

"Прекрасні теплі деньки!", - підписала кадри Соня.

Відзначимо, внучка Ротару переїхала до Нью-Йорку пару років тому з Лондона, де закінчила два класи старшої школи. Зараз вона навчається дизайнерському ремеслу в "Парсонс". Крім навчання Соня активно веде свій б'юті-блог, а також ділиться кадрами з особистого життя, в тому числі в її стрічці став частенько з'являтися її наречений-мільйонер Денис Жаданов.

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