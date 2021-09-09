Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про інцидент, який стався з нею на концерті російського гурту "Мумій Троль"

Як пише Politeka.net, популярна телеведуча часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя в своєму Instagram, де за Лесею стежить майже чотири мільйони людей.

Цього разу телеведуча показала, як запалювала з подругами на концерті російського виконавця під Києвом.

Також вона розповіла про неприємний інцидент.

"Не обійшлося, звичайно ж без п'яної фанатки, яка мене відштовхнула і сказала: «пішла геть звідси тварюка». Але я не ображаючись, штовхнула її у відповідь і пішла", - поділилася Леся.

"Чесно кажучи. Це нормальна практика. Завжди знайдеться людина, яка зганьбить свою сім'ю, своє ім'я, країну і не тільки. Так що я, чесно кажучи, не ображаюся. Але трохи спина болить", - додала Нікітюк.

Раніше Politeka писала, що Нікітюк розкусила хитрий задум Кім Кардашьян, від якої отримала повідомлення: "Скоро в Києві...".

Нагадаємо, що Нікітюк пішла в рознос в латексі після компліменту від Кім Кардашьян:"Іванівна як завжди".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк влаштувала насичене тренування в" невидимому " костюмі перед тренером: фото.