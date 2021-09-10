Співак Сергій Бабкін і його дружина, блогерка Сніжана, давно зізналися в пережитих проблемах в сім'ї, але скандал з цього приводу не вщухає досі

Сергій Бабкін у своїх інтерв'ю розповідав, що зраджував дружині більш, ніж сто разів, повідомляє Politeka.net. Артист не приховує, що це були жінки легкої поведінки, і за ніч з ними він викладав від 50 до 500 доларів.

Примітно, що зради відбувалися в перші три роки сімейного життя, а разом пара вже понад 10 років.

Дізнавшись про зраду чоловіка, Сніжана навіть хотіла піти від нього. Однак розібравшись в собі, обидва стали працювати над відносинами. За словами блогерки, вони з чоловіком кардинально змінили свої життя, погляди і переконання, а зараз вона з посмішкою згадує важкі часи.

У мережі згадують музиканта і його дружину, як пару, яка змогла пережити труднощі і залишитися разом, проте в мережі не вщухають обговорення.

"Жесть 100 жінок, як себе можна так не любити, щоб прощати", "Бабкіна дуже влучно сказала))) ТРЕШ 😂 за три роки 100 жінок🤔 Явно лікував якісь комплекси", "Не вірю в 100 жінок Бабкіна 😂 Казанова, куди там😂 😂 😂", "Сніжана мудра жінка!🌹 Життя воно таке... цукерочка солодка і цукерочка гірка...😉 ", "Бабкін перевершив усіх. Не вірю в ідеальність їхніх стосунків. Піаряться на чому тільки можна. Ще більше став противний...".

Нагадаємо, Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині

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