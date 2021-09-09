Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, показала, як розслабляється біля басейну, здивувавши виглядом

Українська зірка вирушила до Хорватії разом з сином, повідомляє Politeka.net. Про це стало відомо з її численних сторіс.

Мішина похвалилася прогулянкою по красивих, старовинних вулицях міста, а також відпочинком біля басейну.

Зірка зняла себе на шезлонгу в готелі, блиснувши лише стрункими ніжками, на одну з яких надівши браслет. Ще одна цікава деталь привернула увагу - на ногах Мішиної були синці.

"Ранок", - підписала кадр актриса.

Примітно, що артистка прилетіла до Хорватії не тільки заради відпочинку, але і для того, щоб взяти участь у важливому заході.

"Багато хто думає, що я прилетіла в Хорватію відпочивати, але насправді це не так. Ось буквально кілька хвилин тому почався для мене дуже важливий відповідальний захід "Хорватський міжнародний кіноринок", куди прилетіли представники різних країн... І зараз ми будемо презентувати наш серіал "The Silence"", - розповіла актриса.

Варто зазначити, що Ксенія Мішина знялася в європейському серіалі "Тиша" (The Silence), в якому вона виконала одну з головних ролей.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина розповіла про свої почуття на шоу "Україна має талант"

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, в якій квартирі і з ким живе після розриву з Еллертом

Також Politeka писала, що Женя Кот і Мішина зірвалися на крик через нову учасницю "Україна має талант"