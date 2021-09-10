Відомий продюсер шоу "Танці з зірками", "Голос країни" і "Маскарад", Володимир Завадюк, розповів цікаві деталі про популярний проект

На початку літа цього року з життя пішов відомий хореограф і танцюрист 91-річний Григорій Чапкіс, пише Politeka.net. Причиною смерті стали наслідки коронавірусу.

Кілька років відомий артист був суддею на шоу "Танці з зірками". Зараз його місце займає україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський.

Минулої неділі пройшов прем'єрний показ п'ятого сезону. Глядачів обурив той факт, що Григорія Чапкіса навіть не згадали: "Як могли навіть не згадати Чапкіса?", проте продюсер проекту заспокоїв українців. У своєму сторіс Instagram він повідомив, чого чекати далі.

"Ми присвячуємо Григорію Миколайовичу сезон. І готуємо цілий ефір, натхненний його талантом. Для нас він легенда і символ шоу", - написав Завадюк.

За словами продюсера, сезон "буде вогонь", а також в майбутньому варто чекати запрошеного четвертого суддю.

Також глядачі проекту помітили, що учасники отримали від журі занадто низькі оцінки, але ж такого на перших ефірах раніше не було.

Як пояснив Завадюк, так вирішило журі, а також всім цікаво дивитися, як герої в результаті трансформувалися.

Нагадаємо, на "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу

Як повідомляла Politeka, продюсер " Танців з зірками» Завадюк поставив крапку в суперечках з приводу відходу Тіни Кароль

Також Politeka писала, що Чмерковський вперше висловився про Чапкіса, крісло якого зайняв на "Танцях з зірками"