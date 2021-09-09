Про конкуренцію Алли Пугачової і Софії Ротару ходять легенди

Мабуть, роки артисткам не перешкода, і вони продовжують змагатися. Як завжди, хто красивіше і молодше.

72-річна Примадонна, яка на своєму прощальному ювілейному концерті два роки тому заявляла, що більше не ходить по світських раутах, все ж несподівано вийшла в світ (і це через кілька тижнів, як Ротару виступила на "Новій Хвилі" в Сочі, здивувавши всіх моложавою зовнішністю в перламутровій сукні).

Так, Алла Борисівна разом зі своїм чоловіком, гумористом Максимом Галкіним побувала на прем'єрі серіалу "Вертинський", передає Politeka.net. Відповідні кадри з'явилися в Мережі. Багато хто не відразу впізнав знаменту співачку, що омолодилася донезмоги.

Раніше в одному з інтерв'ю Пугачова, у якої за плечима багатий досвід пластичних операцій, зізнавалася: "Виглядаю непогано. Хочеться їсти менше, але не виходить. Єдиний стимул - це діти. Я б дуже хотіла, щоб вони бачили молоду маму, ніж бабусю".

Користувачі бурхливо обговорюють появу Алли Борисівни. Одні підтримали артистку в її прагненні залишатися молодою, інші відкрито поглумилися. А деяким здалося, що це свого роду "помста" Ротару.

"Жах!!! А-ля Вайкуле. Всі на одне обличчя. Кошмар!!!"

"АБ виглядає, звичайно, не дуже. В цілому образ хороший і моложавий, але, на жаль, роки і пластика ніколи не йдуть на користь жінці"

"Пугачова самостійно не пересувається, у неї хитка хода, завжди під руку з Галкіним, опора потрібна. Морду натягнула, а ноги не ходять. Позаздрила Соньці на Новій Хвилі, натягнулася, думала красунею стане. Та куди там..."

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