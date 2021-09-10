Три роки тому у Тіни Кароль з'явився двійник - маленька дівчинка, що копіює образи співачки, до того ж її тезка

Зараз Тіні Синяговській сім років і вона продовжує приміряти на себе образи свого кумира. Вбрання для неї шиє мама Надія. Жінка створила доньці аккаунт в Instagram, куди регулярно виставляє яскраві фото малятка в образах Кароль (вже більше тисячі публікацій і майже п'ять тисяч підписників).

Цього разу у своєму новому пості Синяговська з мамою повторили образ співачки і антураж, в якому вона виступила на сцені Atlas Weeekend з піснею "Хороший хлопець". Тоді Тіна була в класичному костюмі, з зібраним назад волоссям. Зірка виїхала на сцену лежачи на мотоциклі - спиною до водія.

Подібну картину відновили в своїй фотосесії і міні-копія Кароль з мамою, передає Politeka.net.

"😎Малюки крутиші🤩 Костюм просто 💞 Наша Наташенька 🙏спасибі їй велике, кожна смужка на костюмі була прострочена люрексом😅 + 7t всі цілі і здорві❤", - йдеться в підписі до кадрів.

Публіка залишилася в захваті:

"😍ойййй🔥 🔥❤️ як круто👍❤️"; "Вони такі милі😍"; "Я спочатку подумав, що це Кароль😂"; "Нереально😍"; "Круто! Мила Тіночка...🥰🌸💜"; "очманіти, ви крутихі😍"

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