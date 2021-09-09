Максим Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса на шоу "Танці з зірками", показав свої тренування
Не так давно стало відомо, що Максим Чмерковський, який є відомим хореографом, став новим суддею шоу "Танці з зірками". Причому артист у данийчас фактично живе на дві країни: живе з сім'єю в Америці і прилітає в Україну на зйомки. Нагадаємо, Чмерковському належать чотири танцювальні студії в районі Нью-Йорка.
Сам хореограф зізнався, що відчуває гордість і щасливий, що повернувся на батьківщину. Зараз він знову полетів до Америки, де записав невеликий ролик зі свого тренування:
"На пробіжку ✌ 🏼 готуємося до другого тижня @ tanci1plus1!"- коротко підмітив хореограф.
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Шанувальники підтримали повернення артиста до тренувань:
"Необхідно це почути - ти найкращий!; Ну і правильно зробив; надихаюче. Дякую; Візьми! Добре сказано!! Відмінна робота!! 💫 ; Це точно. Дякую. ❤ ️ ; Ти чудовий!; Ти неймовірний 🤍; просто шикарне позитивне звернення; Хороший простий рада! Ти маєш рацію!; Красивий і подивіться на все його волосся. Обожнюю це😍❤️".
Також артист намагається встигнути приділити час і своїм тренуванням і дитині, з яким треба проводити часу якомога більше.
"Я повинен займатися своєю улюбленою справою, і для цього я б полетів з іншої планети" - написав Чмерковський під іншим відео.
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