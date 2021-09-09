Ведуча Леся Нікітюк зважилася на сміливий крок заради краси

33-річна зірка з "Орел і решка", "Хто зверху?" й "Хто проти блондинок?", яка зараз знімається в новому проекті, здивувала експериментами із зовнішністю.

Ведуча вирішила вперше в житті "підтягнути" обличчя - правда, поки що без скальпеля, а за допомогою спеціальної клейкої стрічки тейпа (нагадує лейкопластир і використовується в основному для фіксації або підтримки суглобів, ну, а в даному випадку, для того, щоб "натягнути" обличчя і отримати ефект лисячих очей).

"Сьогодні вперше мені клеять тейп... Тимчасова пластична операція", - похвалилася Леся і детально показала процес у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Бачите, як натягнуті брови. Це тейп. Він натягується і кріпиться невидимками прямо в волосся. І у нас піднімаються бровки, і лисячі очі (з'являються, - ред.), - продовжила зірка, показавши також інші маніпуляції із зовнішністю, - Помили голову, злегка уклали волосся. Така ось зачіска у нас вийшла. Типу вологий голубець".

Раніше Нікітюк зізнавалася в інтерв'ю, що її влаштовує, як вона виглядає: "Я така, яка є. Не думаю, що мене не візьмуть ведучою якогось шоу через це. Мені здається, це все повна маячня". Єдине, про що замислювалася Леся так це про медичне виправлення викривленого перенісся.

"У мене з одного боку на носі горбинка, після аварії в Новій Зеландії, коли машина перекинулася, і тепер різні профілі", - зізнавалася ведуча.

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