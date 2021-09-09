Відомий виконавець Melovin поділився яскравим кадром з партнеркою по танцях і звернувся до фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Melovin, який нещодавно зробив несподіваний камінг-аут, зізнавшись, що йому подобаються і дівчата і хлопці, часто радує шанувальників яскравим публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу епатажний артист поділився в мережі загадковим фото зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русіною і звернувся до шанувальників.

На фотографії Melovin з Лізою відображені, мабуть, в гримерці, він позує у всьому чорному, з незвичайною зачіскою і величезними темними окулярами. Партнерка співака теж в чорному - на ній відвертий топік з оригінальним декольте.

У підписі до фото Melovin звернувся до фанатів: "Який наступний танець ви хотіли б побачити від нашої пари вже цієї неділі?". Користувачі тут же почали коментувати знімок, відповідаючи на питання і засинаючи пару компліментами: "Абсолютно за будь-яким буде цікаво спостерігати", "Судячи з усього, вальс буде? Хоча яка різниця, ви такі класні, що буду із задоволенням дивитися будь-який танець", "Хочу, щоб Ви всіх здивували і станцювали щось дуже чуттєве і романтичне: вальс або фокстрот", "Думаю, цієї неділі буде вальс", "Хочу такий танець, щоб у Катерини Кухар відвисла щелепа", "Румба або танго".

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