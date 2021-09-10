І все не дарма

Співачка Оля Полякова виклалася на повну, щоб блищати на червоній доріжці Одеського міжнародного кінофестивалю

У Мережі опублікували відео з ексклюзивами з цього заходу. 37-річна співачка розповіла "Зірковому шляху", що їй довелося перенести, щоб відчувати себе найкрасивішою на тому вечорі, передає Politeka.net.

Полякова зізналася, скільки часу провела в салоні краси, перш ніж вийти в світ.

"Я не можу сказати, що я дуже люблю наші червоні доріжки, але до цієї я готувалася. Я сьогодні чотири години провела в салоні, мені зробили безліч різних процедур і я навіть зробила процедуру на свою "філейну" частину, хоча її закрила", - розговорилася Оля.

Співачка була в силуетній чорній сукні з пишним білим верхом від дизайнера Андре Тана. А її шию прикрашало діамантове кольє (на додаток до нього йшли сережки), які їй ще на весілля дарував чоловік - бізнесмен Вадим Буряковський, на 22 роки її старше. Раніше Полякова зізнавалася, що весь цей час прикраси лежали в сейфі і чекали свого виходу в світ.

Притому, компанію на червоній доріжці Полякової склав аж ніяк не чоловік, а її продюсер Михайло Ясинський.

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