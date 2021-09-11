На СТБ стартував одинадцятий сезон "МайстерШеф"

Днями стала відома двадцятка кулінарів-аматорів, які пройшли кастинги і вже приміряли на себе білі фартухи. У числі інших за звання кращого кухаря побореться Владислав Якимець, чия зовнішність вразила публіку. На офіційній сторінці в Instagram фанатів "МайстерШеф" познайомили ближче з цим учасником, передає Politeka.net.

Про Владислава відомо, що до приходу на проект він був продавцем одягу.

"Владислав дотримується принципів здорового харчування і піклується про екологію: побудував будинок з екоматеріалів і утеплив його водоростями. Мріє стати професійним кухарем. Упевнений, що їжа майбутнього - овочі. Подобається учасник? ❤️", - йдеться в підписі.

Користувачі дивуються в коментарях, як сильно блондин-учасник "МайстерШеф" схожий на фронтмена групи "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку (просто копія 57-річного артиста в молодості).

"Дуже схожий на соліста групи Воплі Водоплясова"

"Найкласніший!👍 👍 👍 З кастингу вирішила, що буду вболівати за нього👌"

"Найкреативніший з усіх креативних, а ще організований і швидкий!❤️😍🙌"

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