На СТБ стартував одинадцятий сезон "МайстерШеф"
Днями стала відома двадцятка кулінарів-аматорів, які пройшли кастинги і вже приміряли на себе білі фартухи. У числі інших за звання кращого кухаря побореться Владислав Якимець, чия зовнішність вразила публіку. На офіційній сторінці в Instagram фанатів "МайстерШеф" познайомили ближче з цим учасником, передає Politeka.net.
Про Владислава відомо, що до приходу на проект він був продавцем одягу.
"Владислав дотримується принципів здорового харчування і піклується про екологію: побудував будинок з екоматеріалів і утеплив його водоростями. Мріє стати професійним кухарем. Упевнений, що їжа майбутнього - овочі. Подобається учасник? ❤️", - йдеться в підписі.
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Користувачі дивуються в коментарях, як сильно блондин-учасник "МайстерШеф" схожий на фронтмена групи "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку (просто копія 57-річного артиста в молодості).
"Дуже схожий на соліста групи Воплі Водоплясова"
"Найкласніший!👍 👍 👍 З кастингу вирішила, що буду вболівати за нього👌"
"Найкреативніший з усіх креативних, а ще організований і швидкий!❤️😍🙌"
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