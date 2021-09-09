Українська співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показав образи для кліпу

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна продовжує підігрівати інтерес українців до нового кліпу групи "7 Вітрів". Ролик вже подивилися сотні тисяч українців в ютубі і робота продовжує знаходиться в топ-10 трендових відео. Нові кадри Юлія опублікувала в Instagram.

На нових фото Саніна була в прозорому вбранні, сидячи у вертольоті. Дівчина додала кілька знімків, показавши і інших учасників групи.

"Не забудь зарядитися в новий робочий день під наш трек!",- написала Юлія.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Поглядом зарядили", " Я не вірю своїм очам у нас що є Мі 26 ??? він літає ?? Це аеродром або музей ???", "Хотілося б більше backstage з цього кліпу"," всі класні, але у Клима фото взагалі захват","найкращі".

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А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss разом з чоловіком-красенем спантеличила українців

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