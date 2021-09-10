Відома актриса і співачка Анна Трінчер влаштувала битву образів разом з Наталією Валевською на зйомках шоу

У кожному ефірі судді шоу "Співають всі!" намагаються здивувати нарядами, тому два протилежних образи потрапили під увагу мережі. Зокрема, мова йде про сміливий вибір Анни Трінчер і класичне вбрання Наталії Валевської.

Якщо ж Анна вибрала неоднозначне вбрання з подобою купальника на зав'язках, кольорові велосипедки і таку ж куртку, то Наталя одягла елегантне рожеве плаття з персатками.

"Зухвалість vs класика 🔥 який стиль вам подобається більше-відвертий, як у Анни Трінчер, або романтичний, як у Наталії Валевської? Знаємо, ви також скучили " - йдеться у підписі до кадру.

У мережі висловили свою думку:

"Валевська звичайно ж; знайшли кого порівнювати.🤷 Різні покоління, різний стиль. кожна по своєму хороша, але Аня просто😍 🔥; Наталії😍; класика і звичайно Валевська? Хто така ця Тринчер?; Трінчер чому не прийшла взагалі голою?; Трінчер думала що в стриптиз клуб прийшла?; Дивлюся на це порівняння і розумію, що я старію. Не розумію цю зухвалість; скромність завжди прикрашає жінку ❤️; я поважаю нашу молодь, але Анна Трінчер це жах; класика завжди в моді. 😉. А дівчинка одягнена занадто зухвало. (Особисто моя думка)».

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