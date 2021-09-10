Українська телезірка Ольга Мартиновська показала себе, зізналася, для кого знайшла особливе місце в серці

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська працює суддею в "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменесом-Браво. Дівчина також активно веде сторінку в Instagram, де публікує все цікаве.

На новому фото красуня сиділа на підвіконні, надівши блузу і штани. Красуня в руках тримала чашку і якийсь десерт.

"Про них складають чимало історій-цікавих і не надто. А все, що оповите легендами, нам, як малим дітям, хочеться дізнатися і спробувати.

Для нього в моєму серці є особливе місце. І ні, це не той, про кого ви, напевно, подумали. Я про Його Величність десерт і цікавинки, які з ним пов'язані

Наприклад, чи знали ви, що у Франції солодка булочка бріош стала символом протистояння монархії і народу? Так-так, знаменита фраза "Qu'ils mangent de la brioche" ("нехай їдять тістечка")-це уособлення всього, що французи терпіти не могли в Марії-Антуанетті!",- написала красуня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Обожнюю солодке, особливо Наполеон", " я люблю десерти, але я страшна каприза. Півжиття намагаюся готувати десерти сама, що собі коханій догодити", "солодке не люблю, але португальські тістечка - відпад".

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