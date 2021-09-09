Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поїхав з України й показав, де тепер живе

Ресторатор родом з Канади, пише Politeka.net. В Україні Ектор працює вже понад 10 років, і встиг побудувати успішну кар'єру, проте нещодавно він заявив, що покинув нашу країну.

Ресторатор вирішив відвідати Батьківщину, де у нього приватний будинок в Нью-Брансвіку.

Житло судді проекту розташоване посеред лісу, далеко від цивілізації, і це, за його зізнанням, найулюбленіше місце в світі.

Ектор не втомлюється зізнаватися в коханні своєму дому, і в нових сторіс після прильоту, він показав, за що найбільше любить своє "гніздечко".

"Найбільше я люблю свій дім в Канаді за те, що у мене такий краєвид з вікна", - написав суддя "Майстер Шеф".

На кадрах ресторатор показав, як прокидається, а потім встає і підходить до вікна, за яким видніється ліс.

"Я вже багато разів говорив, що ліс для мене - це місце сили. Я його дуже люблю і шалено радий, що мій будинок знаходиться далеко від усіх, в такому тихому красивому місці", - написав Хіменес-Браво.

Пізніше Хіменес-Браво розповів про першу ніч, проведеній у власному будинку. За його словами, він добре спав, а перед цим зустрівся з друзями.

"Тут не було нікого 2 роки, тому спочатку я приведу в порядок і потім зроблю для вас великий тур", - пообіцяв Ектор.

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