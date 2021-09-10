Український співак Михайло Хома, соліст групи Дзідзьо, поділився в Instagram важливою датою
Як пише Politeka.net, Михайло Хома є популярним українським музикантом. Нещодавно співак розповів, що вирішив розлучитися зі співачкою Slavia. Також красень активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео вся група була разом. Як виявилося, сьогодні у колективу свято-12 років з моменту створення.
"Сьогодні групі DZIDZIO 12 років !!!
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Нова "холостячка" Огневич розпливлася в усмішці поруч із зоряним холостяком Дзідзьо: "Ну, одружуйтеся"
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Онука Ротару показала, як виглядає їх особняк за мільйон доларів зсередини: колони і темні меблі
Тіна Кароль нарешті показала українцям красеня, за якого хочеться заміж: "Красива пара"
Спасибі за те, що ви з нами", - написав Михайло.
Слава Дьомін відразу прокоментував публікацію: "ура".
Павло Зібров не став відставати і теж прокоментував публікацію: "вітаю"
Фанати подивилися ролик більше 14 тисяч разів і написала коментарі:
"Вітаю", "привітання", "успіхів, натхнення і процвітання", "мої привітання", "щоб нас радували ще багато років".
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська в майці з глибоким вирізом зізналася, як підкорювала Київ
А ще Politeka повідомляла, що відомий українець розповів про свої стосунки з екс-дружиною Дзідзьо Slavia
Також Politeka писала, що розведений Дзідзьо публічно заговорив про почуття, екс-дружина Славія не змовчала