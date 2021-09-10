Український співак Михайло Хома, соліст групи Дзідзьо, поділився в Instagram важливою датою

Як пише Politeka.net, Михайло Хома є популярним українським музикантом. Нещодавно співак розповів, що вирішив розлучитися зі співачкою Slavia. Також красень активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео вся група була разом. Як виявилося, сьогодні у колективу свято-12 років з моменту створення.

"Сьогодні групі DZIDZIO 12 років !!!

Спасибі за те, що ви з нами", - написав Михайло.

Слава Дьомін відразу прокоментував публікацію: "ура".

Павло Зібров не став відставати і теж прокоментував публікацію: "вітаю"

Фанати подивилися ролик більше 14 тисяч разів і написала коментарі:

"Вітаю", "привітання", "успіхів, натхнення і процвітання", "мої привітання", "щоб нас радували ще багато років".

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