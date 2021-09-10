Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко),

Артистка вирішила розповісти про своє захоплення, яке допомагає їй розвиватися і розбавляє будні в перервах між концертами. Цього разу співачка показала себе в домашньому образі з книжкою в руках перед дзеркалом з безліччю косметики.

"Якби Ви зайшли до мене в гримерку, то з великою ймовірністю застали б мене з книгою в руці 📖 найчастіше читаю саме англійською, а фільми або серіали дивлюся толков оригіналі. Почала я вивчати цю мову ще в 4 роки, тому і вам раджу починати якомога раніше, щоб досягти крутого результату!» - розповіла Настя про своє захоплення.

Шанувальники підтримали:

"Якраз теж шукаю грамотного викладача!! У подорожах дуже страждаю від відсутності розмовної англійської😢; з морозивом😂; ви прекрасні🙌❤; красуня🥰 🥰 💛; клас; молодчага👏; перше нормальне фото!; мені сподобалася назва😂; о, ваше обличчя загортає😘»

Ми також писали, що Настя розповідала, як почати роботу над собою. Артистка стала займатися спортом і правильно харчуватися. Зараз у своєму Instagram Каменських з радістю показує, до чого це все призвело.

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