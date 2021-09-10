Фанатам показали несподіване фото молдавського артиста Дана Балана з сивою бородою

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський музикант Дан Балан зібрав величезну армію фанаток. Харизматичний артист так полюбився українським прихильницям, що йому присвятили безліч фан-сторінок в Instagram, де користувачі обмінюються фото і новинами про кумира.

Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів опублікували чарівне фото Дана в компанії юної красуні. На знімку артист позує, мабуть, в студії звукозапису, він притискається до дівчини і дивиться в об'єктив. У коментарях з'ясувалося, що знімок був зроблений у 2019 році, а поруч з Баланом на фото позує учасниця "Голосу країни". Однак, були ті, хто заперечив, заявляючи, що фото більш свіже.

У підписі до фотографії йдеться: "Оп-оп, нова фоточка". Користувачі тут же почали коментувати знімок Дана, засинаючи його компліментами: "Звичайно архів. Нових фото зовсім немає", "Зовсім борода сива стала", "красиві", "2019 рік... Архів, учасниця голосу діти 5", "Люблю", "А фото викладено сьогодні...".

Нагадаємо, Дан Балан зізнався в комплексах через зовнішність: "Зате він ніколи не буде...".

Як повідомляла Politeka, Дана Балана підловили на базі відпочинку нардепа, відео: "Скоро в підземних переходах співати буде".

Також Politeka писала, що Щасливий Дан Балан з дітьми схвилював прихильниць: "Буде прекрасним татом".