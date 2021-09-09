Українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, розповівши про зміни в зовнішності
Як пише Politeka.net, Нікітюк є популярною телеведучою в Україні, яку фанати запам'ятали за проектами " Хто зверху?", "Орел і решка "" Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Красуня також активно веде блог в соціальних мережах, де ділиться всім цікавим.
У новій публікації Леся показала результат своєї тимчасової пластичної операції. Красуня повернулася боком, демонструючи підтягнуте обличчя і коротку стрижку.
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А що для вас мистецтво?
Ваші улюблені художники, художники? Картини?
Що думали знову хі-хі-ха-ха!",- написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 28 тисяч лайків і написали коментарі:
"Іванівна, як вам йде такий образ. Просто Емейзинг", "Вері емейзинг", "неперевершеність - ваше друге ім'я", "Мати Рідна - Світ Хрещений", "такий гарний профіль особи у вас, Леся, гармонійна особистість".
Нагадаємо, Нікітюк похвалилася новим обличчям після "пластичної операції" , як вона тепер виглядає
А ще Politeka повідомляла, що Лесю Нікітюк атакували на концерті російського гурту в Києві
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